مصطفى بكري: "مصر كانت هتلبس في الحيط لو لم تطبق الإصلاح الاقتصادي"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر، أخبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي، بأن مصر لن تكون لها قامة إلا بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم، وكانت هناك تخوفات من قبل بعض المسؤولين، من استغلال الإخوان هذا الأمر لإثارة الاحتجاجات.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس طلب من "عامر" بعقد اجتماع بحضور رئيس الوزراء شريف اسماعيل في هذا الوقت، ووزير المالية السابق عمر الجارحي، ووزيرة التضامن غادة والي، لمناقشة تحرير سعر الصرف.



ولفت إلى أن الدولة تشتري مستلزمات من الخارج بـ2 مليار دولار شهريًا، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء لـ18 جنيها، في حين كان سعره في البنك بـ8.8 جنيه، معقبًا: "لو لم تطبق مصر الإصلاح الاقتصادي كانت هتلبس في الحيط مفيش كلام".

