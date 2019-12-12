Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأرصاد" تكشف عن توقعاتها على مناطق المملكة.. الجمعة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ونجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تشمل الأجزاء الساحلية.

وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية، في تقرير لها مساء اليوم، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية والغربية للمملكة العربية السعودية.

كما أوضح تقرير "الأرصاد"، أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

أهداف الهيئة
وتهدف الهيئة، لحماية البيئة من التلوث لكل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية والحفاظ عليها ومنع تدهورها والحد من ذلك، ومراقبة الظواهر الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من أي اشعاع أو تلوث.

مراكز الهيئة
وتدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مركزين رئيسيين، وهما المركز الإقليمي للاتصالات، والذي يقع المركز في مدينة جدة، وتكمن مسؤولية المركز الإقليمي للاتصالات حسب توزيع المنظمة العالمية للأرصاد مسؤلية تامة عن إمداد جميع الدول في منطقة اقليم الثاني وتحديدا الدول الواقعة في منطقة الخليج العربي واليمن بمعلومات الأرصاد الجوية اليومية عن طريق خدمات الاذاعة وخدمات تجميع المعلومات.

ومركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، حيث يقوم المركز بتوفير البيانات والمعلومات الجغرافية بجودة عالية وتغطية كاملة للمملكة العربية السعودية.

وقد قام المركز بإنشاء مجموعة من قواعد البيانات الجغرافية البيئية طبقا لاحتياجات الهيئة لأداء مهامها في الحفاظ على البيئة، وتحتوى هذه القواعد على خرائط الأساس الرقمية مختلفة المقاييس والتغطية الجغرافية وخرائط الحساسية البيئية للمناطق الساحلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المملكة السعودية الأرصاد السعودية الأرصاد

أخبار تهمك

أمطار ورياح مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

منذ ساعة و نصف

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 5 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الزمالك الرسمي ضد بيراميدز.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON TIME

منذ ساعة و نصف

كورة لايف YALLA ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك بلس

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

يلا شوت بلس| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON SPORT المفتوحة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يؤجل إعلان التعاقد مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ أقل من ساعتين

«اونلاين»: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT الزمالك يلا شوت| LIVE

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

هيئة "الأرصاد" السعودية تكشف عن توقعاتها لطقس الأربعاء

"الأرصاد" تتوقع انخفاض درجات الحرارة بـ 7 مناطق

"الأرصاد" تكشف عن توقعات الطقس بالمملكة.. الخميس

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وضباب على هذه المناطق

"الأرصاد" تكشف عن توقعات الطقس على بعض مناطق المملكة.. الثلاثاء

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق بالمملكة.. الأربعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

كورة لايف YALLA ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك بلس

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

06:33 م

يلا شوت بلس| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON SPORT المفتوحة

07:10 م

«اونلاين»: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT الزمالك يلا شوت| LIVE

07:24 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status