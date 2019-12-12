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المقاولون يخطف صدارة الدوري الممتاز بفوز ثمين على المصري (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:28 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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انتهت منذ قليل أحداث مباراة المقاولون العرب ضد المصري البورسعيدي، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

أهداف مباراة المقاولون العرب والمصري اليوم:
وفاز المقاولون العرب على نظيره المصري البورسعيدي في لقاء الجولة السابعة بالدوري الممتاز، بهدف دون رد.
جاءت مباراة اليوم بين المقاولون والمصري متوسطة المستوي غابت عنها الندية والإثارة، حيث اتسمت أحداث اللقاء بقلة الهجمات من جانب الفريقين، وظل التعادل السلبي مسيطرًا على أحداث المباراة طوال الشوط الأول، وحتي بعد 33 دقيقة من أحداث الشوط الثاني للمباراة قبل أن يخطف ذئاب الجبل هدف الفوز.

وسجل هدف "ذئاب الجبل" اللاعب محمد سمير في الدقيقة 78 من ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمي الفريق البورسعيدي، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمنية بالبطولة المحلية.

ترتيب المقاولون والمصري بالدوري الممتاز:
بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب إلي 16 نقطة ويتربع على قمة ترتيب الدوري الممتاز جمعها من (5 انتصارات وتعادل وهزيمة، وسجل 10 اهداف واستقبل 5 أهداف)، وتفوق ذئاب الجبل على فريق الأهلي الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 15 نقطة.

بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة جمعها من 6 مباريات (انتصارين وتعادل و3 هزائم، وسجل 6 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف).

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