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محافظ بني سويف يحيل مسئولي البيئة والإشغالات بالواسطى للتحقيق

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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الجولة
الجولة
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أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، للتحقيق كل من: رئيس قسم الإشغالات، ومدير البيئة، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وذلك لتدني مستوى النظافة والتقاعس في رفع الاشغالات بشوارع المدينة.

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية، بالمتابعة المستمرة والتواجد بالشارع وعدم السماح بأي قصور من جانب المختصين خاصة في الملفات الحيوية التي تتعلق بخدمات أساسية يتعامل معها المواطن بشكل أساسي، قائلًا: "المواطن له حقوق علينا، فمن حقه شارع نظيف وحركة سير ميسرة وانسيابية في حركة المرور، وأن نعمل جميعا تحت شعار الجميع شريك في الحل".

جاء ذلك خلال جولته اليوم بعددًا من شوارع مدينة الواسطى، ضمن الجولات الميدانية لتحقيق الانضباط بالشارع السويفي، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، حيث رافقه رئيس المدينة عادل ضيف الله، وعدد من التنفيذيين المعنيين.
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الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف الوحدة المحلية البيئة الإشغالات

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