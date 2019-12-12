إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة جنوب الأقصر

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة، مساء اليوم، إثر اصطدام سيارة كبود، بعمود إنارة في مركز اسنا جنوب محافظة الأقصر.



تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي النجدة، بلاغًا من أهالي، يفيد بقوع حادث اصطدام سيارة كبود في عمود إنارة بمدخل قرية الحلة التابعة لمركز اسنا، حيث تم على الفور اخطار هيئة الاسعاف، التي دفعت بـ3 عربات إلى موقع الحادث.



وأسفر وقوع الحادث، عن إصابة 3 أشخاص، حيث تم نقلهم إلى مستشفى اسنا التخصصي الجديدة، وتبين إصابة "روضة ج. ا"، مقيمة بقرية الحلة، بكسور وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسم، و"عثمان. ع. ا" مقيم بقرية الحلة، بكسور وجروح وسحجات، و"عبد المقصود. م. ح" مقيم بقرية الحلة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.



كما انتقلت لجنة من مجلس مدينة اسنا، لمعاينة حدوث تلف في عمود الإنارة جراء اصطدام السيارة به، من عدمه، للقيام بعملية الاصلاح.

