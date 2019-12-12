الأرصاد تنشر بيانا يحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس خلال أربعة أيام من الخميس 12 ديسمبر 2019، وحتى الأحد 15 ديسمبر 2019.



وكشفت الهيئة عن طقس الخميس، موضحة أن السحب المنخفصة والمتوسطة تتكاثر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وقد تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا



أما عن طقس الجمعة، فقالت إنه يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية، كما تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، حيث تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وحذرت من طقس السبت، حيث تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، والطقس مائل للبرودة شمالًا حتى القاهرة، ومعتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا



وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، خلال طقس الأحد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والطقس مائل للبرودة شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

