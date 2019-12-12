Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تنشر بيانا يحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس خلال أربعة أيام من الخميس 12 ديسمبر 2019، وحتى الأحد 15 ديسمبر 2019.

وكشفت الهيئة عن طقس الخميس، موضحة أن السحب المنخفصة والمتوسطة تتكاثر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وقد تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا

أما عن طقس الجمعة، فقالت إنه يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية، كما تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، حيث تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحذرت من طقس السبت، حيث تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، والطقس مائل للبرودة شمالًا حتى القاهرة، ومعتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، خلال طقس الأحد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والطقس مائل للبرودة شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس الجمعة درجه الحراره حالة الطقس هيئة الارصاد الجوية غدا حالة الطقس توقعات الأرصاد الطقس فى مصر الطقس الخميس الطقس الان الارصاد الان

أخبار تهمك

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار ورياح مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

منذ ساعتين

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

منذ ساعة

الأهلي يؤجل إعلان التعاقد مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف YALLA ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك بلس

منذ ساعة و 14 دقيقة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت بلس| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON SPORT المفتوحة

منذ ساعة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الزمالك الرسمي ضد بيراميدز.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON TIME

منذ أقل من ساعتين

«اونلاين»: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT الزمالك يلا شوت| LIVE

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

توقعات "الأرصاد" لطقس الغد السبت ودرجات الحرارة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 3 أيام قادمة .. ومفاجأة بشأن الموجة الحارة

بداية من مساء اليوم.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

الأرصاد تحذر المواطنين: انخفاض الحرارة 6 درجات.. وسقوط أمطار على هذه الأماكن

هل سيشهد طقس الـ72 ساعة المقبلة أمطار غزيرة ورياح شديدة؟.. الأرصاد توضح

"الأرصاد": أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة غدًا على هذه المناطق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

كورة لايف YALLA ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك بلس

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

06:33 م

يلا شوت بلس| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON SPORT المفتوحة

07:10 م

«اونلاين»: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT الزمالك يلا شوت| LIVE

07:24 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status