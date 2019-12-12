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«اونلاين»: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT الزمالك يلا شوت| LIVE

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:24 م
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الزمالك
الزمالك
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 بث مباشر اليوم الخميس 12-12-2019 مبارة بيراميدز والزمالك بث مباشر الزمالك وبيراميدز عبر بوابة الفجر والفجر الرياضي استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على الاستعانة بنفس تشكيل الفريق أمام مواجهة أول أغسطس الأخيرة للمشاركة فى لقاء اليوم أمام بيراميدز، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك كالتالى.
تشكيل الزمالك المتوقع لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز
حراسة المرمى: محمد عواد .
خط الدفاع: حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وأحمد زيزو.
خط الهجوم: مصطفى محمد.

اليوم بث مباراة اليوم الزمالك وبيراميدز، حيث يحتل المركز الخامس الفريق الأبيض برصيد 10 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة بيراميدز، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة بفعاليات بطولة الدوري المصري الممتازمشاهدة مباراة بيراميدز والزمالك.

بث مباشر مباراة اليوم بيراميدز، حيث يحتل المركز الرابع عشر 10 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة الزمالك، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة بفعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبربوابة الفجر الرياضي، أفضل بث مباشر وبدون تقطيع جودة عالية صورة كاملة.

فيما يتم بث مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الزمالك يستضيف بيراميدز سبورت، KORA PLUS على ملعب القاهرة الدولي.
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