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الآثار: القطع المضبوطة في مركز الغسيل الكلوي نتيجة حفر خلسة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:02 م
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الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري
حسام زيدان
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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القطع الأثرية المضبوطة، في أحد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج عن الحفر خلسة وغير شرعي.

وقامت لجنة أثرية متخصصة بفحص 431 قطعة تم ضبطها مساء أمس مخبأة داخل كراتين في أحد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وحكمت بأثرية إن 135 قطعة (منهم ١٢٢ عملة معدنية) فقط وباق القطع ليست أثرية، وعملية ضبط القطع جاءت أثناء حملة تفتيش مفاجئة من قبل وزارة الصحة والتي قامت بتحرير محضر بالواقعة وقامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام اثار مصر الوسطي أن عدد القطع التي أقرت اللجنة أثريتها بلغ 135 قطعة عبارة عن 122 عملة من عصور مختلفة وصندوق خشبي مفكك وفي حالة سيئة من الحفظ و قناع من الجص يرجع للقرن الثاني الميلادي وعدد من القطع الاثرية ترجع العصر المتاخر معظمها في حالة سيئة من الحفظ منها أوجه وتماثيل خشبية علي هيئة آدمية.
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الكلمات المفتاحية

مراكز الغسيل الكلوي عملة معدنية اللجنة الأثرية القطع الأثرية الأعلى للآثار

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