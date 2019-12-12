بنتن: المملكة على استعداد تام لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم 1441هـ





أعلن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة ، مساء اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية على أتم استعداد، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال الموسم الجديد.





و قال وزير الحج والعمرة، عبر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "جميع الجهات الحكومية والأهلية العاملة في منظومة خدمات الحج في المملكة العربية السعودية على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، مستشعرين أهمية هذا العمل العظيم، الذي يقومون به خدمةً لحجاج بيت الله الحرام".





وجاء ذلك خلال اجتماع وزير الحج والعمرة، في وقت سابق من اليوم، بنظيره الموريتاني الداه سيد أعمر طالب؛ لبحث الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بالخدمات المقدمة للحجاج الموريتانيين بموسم حج 1441هـ.





من ناحيته، أعرب الوزير الموريتاني، عم شكره لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على ما يلقاه حجاج بيت الله الحرام من عناية واهتمام، مقدرًا جهود العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.



