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البلاديوم يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الارتفاع خلال تعاملات اليوم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:54 م
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اسعار البلاديوم
اسعار البلاديوم
وكالات
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واصلت أسعار معدن البلاديوم تحطيم الأرقام القياسية خلال تعاملات اليوم الخميس، وهو موجة الارتفاع التى استمرت لمدة 15 جلسة متتالية ليرتفع بنحو 50 % عن قيمته فى بداية العام الجاري.

وتتصاعد أسعار المعدن بدعم من مخاوف حول الإمدادات على خلفية إغلاق المناجم في جنوب أفريقيا، ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم، على خلفية انقطاع الكهرباء.

وارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاديون بنحو 1.3 بالمائة ليسجل 1937.74 دولار للأوقية.

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الكلمات المفتاحية

مناجم جنوب افريقيا انقطاع الكهرباء اسعار البلاديوم

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