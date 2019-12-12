البلاديوم يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الارتفاع خلال تعاملات اليوم





واصلت أسعار معدن البلاديوم تحطيم الأرقام القياسية خلال تعاملات اليوم الخميس، وهو موجة الارتفاع التى استمرت لمدة 15 جلسة متتالية ليرتفع بنحو 50 % عن قيمته فى بداية العام الجاري.





وتتصاعد أسعار المعدن بدعم من مخاوف حول الإمدادات على خلفية إغلاق المناجم في جنوب أفريقيا، ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم، على خلفية انقطاع الكهرباء.





وارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاديون بنحو 1.3 بالمائة ليسجل 1937.74 دولار للأوقية.



