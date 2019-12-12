رد حاسم لخالد الجندي على من يبيحون الزواج العرفي (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يعترض على الزواج العرفي لعدة شروط منها: عدم وجود له أي قيمة في المجتمع، خلاف أنه مدعاه لإنكار النسب، ويتم استحلال به الأعراض، ولا يمكن أن يرضى به شخص محترم على أخته أو بنته.



وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس: "من يقول لك الزواج العرفي حلال قول له زوجني أختك عرفي، هيروح قالع اللي في رجله ويضربك به، احنا بنتكلم بس".



ولفت إلى أن الزواج العرفي منتشر في كل شقق الدعارة، لافتًا إلى أنه لا توجد قضية دعارة إلا وبها زوج عرفي، وهذا يعني انه مبرر للعلاقات الآثمة.

