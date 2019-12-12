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جنايات المنيا تؤجل قضية "سيدة الكرم" لجلسة أول يناير

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:58 م
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السيدة
السيدة
أحمد الخميسي
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أجلت اليوم الخميس محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسلى، محاكمة 3 متهمين بالتعدى على سيدة، في الواقعة المعروفة إعلاميا بسيدة التعرية بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص، إلى جلسة الأول من يناير القادم.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة استمعت اليوم إلى جزء من مرافعة الدفاع عن 3 متهمين من قرية الكرم بمركز أبو قرقاص متورطين بالتعدى بالضرب وتعرية السيدة "سعاد-ث" بالقرية يوم 24 من شهر مايو 2016 على خلفية إشاعة علاقة غير شرعية بين ابن المجنى عليها وربة منزل، وعلى آثرها نشبت مشاجرة، أتهم فيها 22 شخصا بحرق ونهب محتويات منازل مواطنين بالقرية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى الجنايات مطلع عام 2017 بتهم: التعدى بالضرب وأحداث إصابات بسيدة أمام المارة وفق أمر الإحالة.
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الكلمات المفتاحية

قرية الكرم جنايات المنيا النيابة العامة أبو قرقاص

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