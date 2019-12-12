رابط اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك بلس timesport

شاهد بث مباشر مباريات الدوري المصري الممتاز (2019 -2020) على YALLA SHOOT PLUS، حيث يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر لعام 2019، مواجهة نارية بين الزمالك ونظيره بيراميدز في الجولة السابعة من البطولة المحلية، وتتسم مواجهات الفريقين دائمًا بالندية والإثارة والمتعة، نظرًا لوجود كوكبة من النجوم أصحاب الإمكانيات الفنية العالية والخبرات ضمن صفوفهما.





كارتيرون يبحث عن ثالث انتصاراته مع الزمالك أمام بيراميدز COOL KORA:

مشاهدة بث مباشر KORA STAR مباريات الزمالك في الدوري الممتاز LIVE، ويسعي الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب الجديد للزمالك مواصلة انتصاراته مع الفريق الأبيض بتحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب فريق بيراميدز في مباراة الليلة، حيث سبق وفاز المدرب الفرنسي في مباراتين، على حساب الشرقية 3-1، بينما تغلب على أول أغسطس الأنجولي 2-0 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز KORA ONLINE بث مباشر بالدوري:

تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين الزمالك ونظيره بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة اليوم الخميس 12-12-2019، بينما تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس YALLA KORA:

تذاع مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا عبر قناة أون سبورت الفضائية على تردد 10853، معدل ترميز 27500، كما يمكنكم متابعة القمة النارية بين الفريقين على قناة تايم سبورت على التردد الفضائي 11449، معدل ترميز 27500، وتذاع المباراة ايضًا على البث الأرضي لقناة TIME SPORT علي التليفزيون المصري.



