عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط اون سبورت HD مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر مباراة zamalek اونلاين كورة لايف مباراة الزمالك Hd

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستعد نادي الزمالك لمقابلة نظيره نادي بيراميدز في مبارة حية تجمع بينهما على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” الدولي الذي يقع بمدينة محافظة القاهرة في مصر. ستقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة مؤجلة من الدوري المصري الممتاز مساء يوم الخميس 12 ديسمبر 2019.

معلومات عن المباراة الزمالك vs بيراميدز :
إنطلاق المباراة : يوم الخميس 12 ديسمبر 2019
الساعة : 19:30 مصر، 20:30 السعودية
المباراة: الزمالك x بيراميدز
البلد المستضيف : مصر
المدينة : محافظة القاهرة
الملعب : ستاد القاهرة الدولي
الحكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
المعلق : لم يحدد بعد
معلومات أضافية : الجولة السابعة من الدوري المصري

التوقيت بيراميدز vs الزمالك :
17:30 غرينتش – نواكشوط
18:30 الرباط – الجزائر – تونس
19:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
20:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

القنوات الناقلة بيراميدز x الزمالك :
شبكة قنوات ON Sport 1 (أون سبورت) العربية المشفرة هي صاحبة حق بث بطولة كأس مصر بالشرق
الأوسط و شمال أفريقيا ON Sport 1 (أون سبورت):القناة مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت الزمالك نتيجة مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز كورة لايف الزمالك قناة اون سبورت رابط مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ترتيب الزمالك اليوم بيراميدز اهداف مباراة الزمالك الزمالك بيراميدز الزمالك بث مباشر الزمالك الدوري المصري الممتاز اليوم الدوري المصري الايجبشين ليج

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

منذ ربع ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

تشكيل الزمالك الرسمي ضد بيراميدز.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON TIME

منذ ساعة الا ربع

الموت يفجع عائلة إعلامية شهيرة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 8 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يؤجل إعلان التعاقد مع كهربا

منذ ساعة و 6 دقيقة

أمطار ورياح مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز zamalek vs pyramids .. لايف on sport الزمالك ضد بيراميدز بدون تقطيع hd

شووت Kaas Masr أسرع رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot رابط ماتش الزمالك مباشر

شووت Max: بث مباشر الزمالك وبيراميدز حصري بلس Youtube أون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر CUP

شووت zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر| كورة جول مباراة الزمالك وبيراميدز جودات متعددة جول شيكابالا

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر barca goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة NOW

رابط قناة بين سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش برشلونة Barcel

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

02:49 م

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

03:34 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status