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مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر zamalek vs pyramids live stream بدون تقطيع Egyptian Premier League

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:53 م
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الزمالك
الزمالك
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يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد نظيره فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر لعام 2019، علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، تابع بث مباشر مباريات الدوري علي KORA LIVE بدون تقطيع وبجودة فائقة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، بينما يتواجد الزمالك بالمركز الخامس ويمتلك 10 نقاط من خمسة مباريات.

تاريخ مُخيب لبيراميدز أمام الزمالك COOL KORA اليوم الخميس:
متابعة بث مباشر KORA ONLINE TV مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يمتلك فريق بيراميدز سجلا مخيبا من مواجهاته ضد فريق الزمالك، وسبق وتقابل الفريقين في 7 مباريات، كان الفوز حليف أبناء ميت عقبة في 5 مباريات، بينما تعادل الفريقين في مباراة وخسر الأبيض مباراة واحدة، وسجل الزمالك 14 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف، شاهد على (جول العرب) مباراة ZAMALEK VS PRYMIDES.

بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز YALLA SHOOT بالدوري الممتاز:
تابع بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس في الدوري الممتاز، مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز KORA STAR، متابعة بث مباشر مباراة (ZAMALEK) في الدوري (كورة لايف)، حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع المباراة عبر قناتي ON SPORT علي تردد 10853، و TIME SPORT تردد 11449، كما يمكنكم متابعة بث مباشر للمباراة عبر موقعنا الفجر الرياضي.

صدام فرنسي ناري في قمة الزمالك ضد بيراميدز YALLA LIVE اليوم:
وتشهد قمة الزمالك وبيراميدز مساء الليلة صدام فرنسي ناري خارج الخطوط بين الثنائي الفرنسي سبستيان ديسابر مدرب بيراميدز، و كارتيرون مدرب الزمالك، حيث يسعي كلا الفريقين لحسم المباراة لصالحه بعد النتائج الجيدة التي حققها كلاهما خلال الفترة الماضية، حيث يقدم "ديسابر" عروضًا قوية رفقة فريقه بالدوري الممتاز وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بينما حقق مواطنه انتصارين مع الأبيض منذ توليه المهمة خلفا لـ الصربي ميتشو على حساب الشرقية وأول أغسطس الأنجولي، ويرغب في مواصلة الانتصارات مع الفريق اليوم.

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