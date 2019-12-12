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حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:54 م
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زكاة
زكاة
هدى عبدالرازق
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ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر موقع "الفيسبوك"، جاء فيه: "ما حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية؟".

وأوضحت إدارة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في إجابتها، أنه يجوز صرف الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية ؛ لما تُؤَدِيه من حماية للفقراء من الأمراض، ووقاية من اعتداءات الفيروسات ؛ وبذلك فهي مُؤَهْلَة لاستحقاق الزكاة المفروضة ؛ وذلك لأن الله- عز وجل - أطلق مِصْرَفْ " في سبيل الله" في الآية ولم يقيده؛ ليكون الاجتهاد في فهم الدلالة عليه مفتوحًا وفقًا للحال والزمان، مما يَدُّل على مُرُونة النصوص الإجمالية التي تقبل تعدد الرؤى في الفهم.

وأضافت أنه لا بأس ببناء المستشفيات ودعمها بالأموال لشراء الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات الصيانة وغيرها لِخِدْمَة المرضى من الفقراء ويدخل كل ذلك في استحقاق الزكاة للنص عليه في المصارف الشرعية في قوله تعالى: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ"، وسبيل الله في الآية يقصد به الطريق الموصل لمرضاة الله من الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع، وكل ما يُنْفَقُ للمصلحة العامة المشروعة، والتي تعتمد على الأموال بالدرجة الأولى، ويدعم هذا التوجُّه في تفسير مصرف في سبيل الله أن المستشفيات الحكومية المجانية إنما تقوم على علاج المرضى الفقراء، وذوى الدخل المحدود.
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مجمع البحوث الإسلامية زكاة حكم إخراج الزكاة توك شو أخبار مصر

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