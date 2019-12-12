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تصريحات الأمير محمد بن سلمان عن طرح شركة "أرامكو"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:49 م
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الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
الفجر السعودي
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أثبت تخطي أسهم شركة "أرامكو" السعودية حاجز التريليوني دولار، اليوم الخميس، أن ما ذكره ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، قبل 3 سنوات، لم يكن مجرد توقعات بل كان "خطة مبنية على حقائق ووقائع".

فتصريحات الأمير محمد بن سلمان خلال لقاءاته ومقابلاته الصحفية، أقل ما يمكن وصفه بأنه برنامج عمل قابل للتحقق على أرض الواقع، لا تحكمه الانطباعات أو مجرد التوقعات، وهو ما تجلى بوضوح في ارتفاع سهم أرامكو بـ 10%، لليوم الثاني على التوالي، وتخطي تقييمها الـ2 تريليون دولار أمريكي.

وبحسب التقارير فإنه من المقرر انضمام أسهم أرامكو لمؤشر بورصة تداول ومؤشرات عالمية مثل إم. إس. سي. آي وفوتسي الأسبوع المقبل، وهو ما يقول محللون إنه "سيغذي مزيدًا من الطلب خاصة من مستثمرين خاملين، يتتبعون مثل تلك المؤشرات".

وأثبتت تلك الخطوة الأخيرة، كذلك أن تصريحات ولي العهد، كانت مبنية على رؤية ثاقبة، وهو ما تجلى بوضوح في اكتساب أرامكو، حوالي 300 مليار دولار من حيث قيمتها منذ طرح أسهمها لأول مرة في السوق المالية، في أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ عملاق النفط السعودي، لتكون الشركة الأكثر قيمة في العالم.

ويعيش الغالبية العظمى من مشتري الأسهم بالمملكة العربية السعودية، حسبما أعلنت شركة سامبا كابيتال، التي تدير الاكتتاب العام، وقالت إن "97% من مستثمري التجزئة الذين اشتروا أسهمها هم من السعوديين، كما أن أكثر من 75% من الأسهم المبيعة للمستثمرين من المؤسسات بيعت للشركات السعودية والصناديق والمؤسسات الحكومية".

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الكلمات المفتاحية

ولي العهد محمد بن سلمان شركة المملكة السعودية الأمير محمد بن سلمان أرامكو

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