أمير منطقة مكة يكرم قناة إقرأ في افتتاح معرض جدة الدولي الخامس للكتاب

كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، قنوات اقرأ الفضائية، الراعي التلفزيوني لمعرض جدة الدولي للكتاب بنسخته الخامسة، تسلم الدرع نائب الرئيس التنفيذي لــ اقرأ الإنسانية، الأستاذ طارق كامل.





جدير بالذكر أن قناة اقرأ تقدم هذا العام تغطية شاملة لفعاليات المعرض، الذي يستمر حتى يوم ٢١ ديسمبر الجاري، من خلال رسائل يومية لأهم الأحداث والفعاليات، ولقاءات مع أهم الشخصيات الثقافية والأدبية في الوطن العربي.



