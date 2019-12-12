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السيسي: منتدى أسوان بمثابة منصة حوار لتبادل الآراء بين الدول الإفريقية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:30 م
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السيسي
السيسي
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى أسوان كان بمثابة منصة حوار لتبادل الحوار والآراء بين المسئولين في القارة الإفريقية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إلى أن المشاركة الواسعة للدول الإفريقية دليلا على الملكية الإفريقية للمنتدى والريادة في عمله.

وأضاف أن أجندة السلام والأمن والتنمية المستدامة في إفريقيا تهدف لتقديم حلول لتحديات ومشكلات قارتنا الإفريقية.
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الكلمات المفتاحية

منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان توك شو الرئيس السيسي

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