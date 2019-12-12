السيسي: حرصنا أن تشهد جلسات منتدى أسوان التحديات التي تواجه قارتنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة: "يسرني أن أشهد معكم جلسة ختام الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة".



وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية: "حرصنا على أن تشهد الجلسات التحديات التي تواجهها قارتنا، وأن نبذل الجهد المطلوب لحلها".



ووجه الشكر للحضور الكريم على مشاركتهم الفاعلة خلال جلسات المنتدى.

