رامي صبري يستعرض عضلاته من داخل الجيم (صورة)



وظهر رامي بالصورة من داخل الجيم، برفقة مدربه الكابتن عمر جبر، وعلق على الصورة قائلًا:" مع المدرب العظيم".



من ناحية آخرى، حصل رامي صبري على جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2019، وأعرب عن سعادتة من خلال نشر مجموعة من الصور أثناء إستلامة الجائزة على حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:" لحمدلله شكرًا لجمهوري في الوطن العربي للتصويت باسمي لمنحي جائزة أحسن ألبوم وأهم مطرب في الوطن العربي لعام 2019، مفيش احلي من إنك تنهي السنه كده".



يذكر أن آخر أعمال رامي صبري الغنائية، هو ألبوم"بنقابل ناس"، ويتضمن الألبوم 12 أغنية، وهم"بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".



والجدير بالذكر أنَّ كليب "وبقابل ناس"، للفنان رامي صبري حصد مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحه، حيث حقق الكليب أكثر من 100 ألف مشاهدة، تصدرت الأغنية مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.



شارك المطرب رامي صبري، جمهورة بصورة جديدية له على حسابة الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفديوهات الشهير "إنسجرام".