Advertisements
Advertisements
Advertisements

رامي صبري يستعرض عضلاته من داخل الجيم (صورة)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
شارك المطرب رامي صبري، جمهورة بصورة جديدية له على حسابة الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفديوهات الشهير "إنسجرام".

وظهر رامي بالصورة من داخل الجيم، برفقة مدربه الكابتن عمر جبر، وعلق على الصورة قائلًا:" مع المدرب العظيم".

من ناحية آخرى، حصل رامي صبري على جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2019، وأعرب عن سعادتة من خلال نشر مجموعة من الصور أثناء إستلامة الجائزة على حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:" لحمدلله شكرًا لجمهوري في الوطن العربي للتصويت باسمي لمنحي جائزة أحسن ألبوم وأهم مطرب في الوطن العربي لعام 2019، مفيش احلي من إنك تنهي السنه كده".

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري الغنائية، هو ألبوم"بنقابل ناس"، ويتضمن الألبوم 12 أغنية، وهم"بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

والجدير بالذكر أنَّ كليب "وبقابل ناس"، للفنان رامي صبري حصد مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحه، حيث حقق الكليب أكثر من 100 ألف مشاهدة، تصدرت الأغنية مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
رامي صبري يستعرض عضلاته من داخل الجيم (صورة)
رامي صبري يستعرض عضلاته من داخل الجيم (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رامي صبري البوم ممش فارق معاك احدث ظهور لرامى امام

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة لـ "دورتموند" في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بتصريح ناري

منذ 33 دقيقة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يفجع عائلة إعلامية شهيرة

منذ أقل من ساعة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

منذ أقل من 5 دقائق

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ 11 دقائق

موضوعات متعلقة

رامي صبري يقضي إجازة الصيف بصحبة سامح عبد العزيز (صورة)

رامي صبري: أخاف من تجربة التمثيل

رامي صبري: هذه شروطي لـ"دويتو" شعبي

على قدم وساق.. رامي صبري يستعد لحفل جولف بورتو مارينا

شاهد.. رامي صبري يطرح برومو أغنيته الجديدة "بقابل ناس" (فيديو)

رامى صبري "بحاول انتحر ماجتش "

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

03:34 م

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

02:49 م

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

04:08 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status