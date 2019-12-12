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بفستان شفاف.. سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:17 م
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بوابة الفجر
حسام يونس
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة جديدة من كواليس مسلسل "الديفا" الحلقة الثالثة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "سيرين" في الصورة التي قامت بنشرها، وهي ترتدي فستان شفاف باللون الأسود، وخاتم في اليد ،واستخدمت "ميك أب" جرئ يزيدها جمالاً، وتسريحة شعر تليق مع الإطلالة، وعلقت قائلة: " شو رأيكن بلوك الحلقة ٣ من مسلسل الديفا..شاهد..الديفا".

ونالت الصورة إعجاب الجمهور، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "قمر "، وعلق آخر قائلاً: " انتِ اللوك و انتِ الديفا"، وعلق آخر "أكيد تخبل"، وآخر "انت طالعة كتير حلوة"، وآخر "عسل".

جدير بالذكر أن "عبد النور" شاركت مؤخرا في مسلسل " الهيبة والحصاد"، من بطولة تيم حسن، وسيرين عبد النور، ومني واصف، وجوزيف بو نصار، و أويس مخللا، وعبدو شاهين، وختام اللحام، وخالد السيد، وناظم عيسي، وعلي سعد، وتأليف باسم السلكا، وإخراج سامي البرقاوي، وإنتاج صادق الصباح.

بالإضافة إلي مسلسل "حدوته حب"، من إخراج ،فيليب أسمر، وقيس الشيخ نجيب، ووائل أبو شعر، وإنتاج غولدن لاين للإنتاج الفني.

ويذكر أن سيرين عبد النور، شاركت في العديد من الأعمال الفنية، "قناديل العشق"، "24 قيراط"، "سيرة الحب"، "لعبة الموت"، "روبي"، "الأدهم"، "سارة"، "حواء في التاريخ"، "مريانا"، "غدا يوم آخر".
بفستان شفاف.. سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام"
بفستان شفاف.. سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام"
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انتاج فني

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