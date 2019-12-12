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الأهلي يؤجل إعلان التعاقد مع كهربا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:15 م
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كهربا
كهربا
محمد الصو
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استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تأجيل الاعلان عن صفقة التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، إلى صباح الغد الجمعة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان من المقرر أن يتواجد اللاعب اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة، لتوقيع عقود انتقاله وإلتقاط الصور التذكارية، قبل قرار مجلس الإدارة والذي فضل تأجيلها لبعض الوقت.

ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.

واشترط مسؤولو النادي الأهلي على اللاعب، بتحمل كافة الأتعاب والإجراءات القانونية، حال تلقيه أي عقوبات مادية من المحكمة الرياضية الدولية.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على قيمة دعائية تُقدر بقيمة 3 ملايين جنيهًا، حسب الاتفاق الذي وقعه اليوم في وجود وكيله وأمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء.

وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.

وخاطب مجلس إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق المحامي السويسري مونتيري، للاستفسار منه عن قانونية التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت مخاطبة الأهلي للمحامي السويسري، قبل تفعيل التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، خوفًا من الوقوع في أي عقوبات حال عدم سلامة موقف التعاقد مع اللاعب.

وأكد المحامي مونتيري، أن موقف المارد الأحمر سليم وبعيد عن نزاع اللاعب وناديه السابق الزمالك، خاصةً بعد الحصول على بطاقة مؤقتة واللعب في البرتغال، وأن العقوبة التي من الممكن أن يتم توقيعها ستطول اللاعب فقط وهي دفع غرامة مالية بنسبة محددة من قيمة عقده مع الزمالك ناديه السابق.

وتقدم الزمالك، بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي قرر بدوره استخراج بطاقه دولية مؤقتة للاعب للمشاركة بها لحين انتهاء النزاع بينه وبين ناديه السابق.

وأعلن كهربا، منذ أيام عن فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي، بعددفع الشرط الجزائي المنصوص عليه بين الطرفين، ليحقق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية
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