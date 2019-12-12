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التشكيل الرسمي لبيراميدز في موقعة الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز أون سبورت بث مباشر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:13 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى

خط الهجوم: محمد فاروق

ويتواجد على دكة البدلاء:

المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن

وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس
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