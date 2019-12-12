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التشكيل الرسمي لبيراميدز في موقعة الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز أون سبورت بث مباشر
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:13 م
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علي نبوي
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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار
خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى
خط الهجوم: محمد فاروق
ويتواجد على دكة البدلاء:
المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن
وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار
خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى
خط الهجوم: محمد فاروق
ويتواجد على دكة البدلاء:
المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن
وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس
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