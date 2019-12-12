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أمطار ورياح مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:08 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وحذرت هيئة الأرصاد، في البيان، من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الرياح أغلبها جنوبية غربية، كما تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، حيث تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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