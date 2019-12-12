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غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بقطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ فى الـ6 مساء غدِ الجمعة الموافق 13/12/2019 وحتى الساعة الــ 6 صباح السبت الموافق 14/12/2019، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم لإستكمال أعمال رصف شارع ترعة عبدالعال بحى بولاق الدكرور، وربط توسعات محطة أبو روراش الجديدة بالمرحلة القائمة.

كما أوضحت الشركة بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى (حى بولاق الدكرور،‪ ‬مراكز ومدن شمال الجيزة، كفر طهرمس، شارع الهرم ومتفرعاته، شارع فيصل ومتفرعاته).

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الإنقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لتتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ( 125).
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الكلمات المفتاحية

مياه الشرب محافظة الجيزة شارع الهرم ومتفرعاته بولاق الدكرور

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