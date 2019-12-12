Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا تواضروس يحكي عن ذكريات طفولته باحتفالات العيد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:02 م
Advertisements
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
Advertisements
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن احتفالات العيد في طفولته كانت تمثل له فرحة خالصة، وكان ينتظر الملابس الجديدة.

وكشف "تواضروس" خلال تصريحات صحفية له، عندما كان في طفولته كان ينتظر العيد في يوم الصباح الاكل عقب الصوم، والذهاب الي الكنيسة في قداس العيد الليلى على عكس باقي القداسات طوال السنة التي تصلى صباحًا، قداس عيد الميلاد يأتي بعد أول أصوام الكنيسة القبطية.

وأضاف، أنه كان يحتفل بالعيد قبل رهبنته وإلحتاقه بالدير مع أسرته وكان يصلى معهم ويأكل «لقمة»، ويحصل على العيدية من أهله، ثم يعود للكنيسة مع أصدقاء طفولته.

أما بعد رهبنته قال "تواضروس"، إنه كان هناك لدينا تقليد جميل فى دير الأنبا بيشوى، فاعتدنا أن نذهب مع أبينا الأسقف رئيس الدير، لنعايد إخوتنا الرهبان في دير السريان الملاصق لديرنا، فمن النادر وجود ديرين متجاورين، بعدها ومع عصر اليوم ننتظر معايدتهم لنا، ونستقبل إخوتنا رهبان دير السريان ونقضى الوقت نحتفل معًا، وفى عيد القيامة نكرر الأمر نفسه.

وأضاف قائلًا: "منذ أن أصبحت أسقفًا ثم بطريرك صار العيد مناسبة لاستقبال الزيارات الرسمية وإظهار المحبة من كل طوائف المجتمع المصري، سواء في خدمتي بالبحيرة أو بعد ذلك في الكاتدرائية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيد الميلاد الكنيسة القبطية الكرازة المرقسية الصوم الأنبا بيشوى

أخبار تهمك

الموت يفجع عائلة إعلامية شهيرة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 3 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

مفاجأة لـ "دورتموند" في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

بشري سارة لبرشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ 8 دقائق

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس: الأنبا أرسانيوس مطران المنيا هو شيخ فاضل في تاريخ الكنيسة

البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة السريانية بالقاهرة

بطريرك الكنيسة السريانية يزور مصر

نص كلمة البابا تواضروس في لقاء بطريرك إنطاكية

البابا تواضروس يلتقي بـ ١٢٠٠ شاب وفتاة بحضور البطريرك الأنطاكي (صور)

أسقف نجع حمادي يهنئ البابا تواضروس بعيد رهبنته الـ ٣١

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

03:34 م

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

02:49 م

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

04:08 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status