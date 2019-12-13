تعرف على تفاصيل مشروع النقابة العامة للتأمين الجماعي للعاملين بقطاع البترول

أكد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر خلال كلمته في انطلاق فعاليات المؤتمرات الصحفي للنقابة العامة للإعلان عن مشروع التأمين الجماعي للعاملين بقطاع البترول، أنه تم توجيه الدعوة بالحضور للمشاركة وأبداً الرأي في مشروع تأمين جماعي للعاملين بالبترول وذلك لمنحهم مكافأة عند نهاية الخدمة او لا قدر الله حالات الوفاه والعجز المهني أثناء الخدمة وذلك عن طريق عقد تأمين جماعي بالتعاون مع شركة مصر للتأمين علي الحياه، وهي الشركة الوطنية الأولى الرائدة في هذا المجال.





توفير الحماية الاجتماعية

وشدد على استكمال دور النقابة العامة للعاملين بالبترول، في الحرص على توفير الحماية الاجتماعية السادة العاملين، وهو الدور الأساسي والرئيسي للنقابة، حيث أنه يمثل حلا خارج الصندوق للفجوة التي يهوي في أعماقها العاملون إثر خروجهم علي المعاش من أبناء العاملين بالقطاع تحت مظلة من الاستقرار المالي والمعنوي قبل وبعد سن التقاعد.





وأشار جبران ان هذا المشروع يعد التأمين الجماعي هو تأمين على حياة العاملين الذين يعملون في نطاق عمل واحد، وبمقتضاه يتم دفع مبلغ التأمين لكل شخص يشمله العقد وذلك حسب شروطه.





تغطية تأمينية دون أعباء مالية

وأضاف جبران أن المشروع بدوره ما يمنح العاملين تغطية تأمينية بدون أن يتحملوا أي أعباء مالية ، ويضمن الموظف أن يترك لأسرته مبلغاً يعينهم على الحياة في حالة وفاته مبكراً أثناء الخدمة، أو خروج العامل على المعاش او في حالة الاصابة فيعيش بذلك مطمئناً لا يفكر في حالة أسرته بعد وفاته.





وأشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بدور أمانة التأمينات الاجتماعية بالنقابة لتلبية هذا القرار بعد القيام بالعيد من الدارسات بالتعاون مع خبراء واقتصاديين في هذا المجال، استطعنا بلورة هذا الهدف وخروج المشروع الي النور.





ثلاثة شرائح

وأوضح جبران ان وثيقة التأمين تنقسم الي ثلاث شرائح، الأولى بقيمة مائة ألف جنية، الثانية بقيمة مائتي ألف جنية، و الثالثة بقيمة أربعمائة ألف جنية، وتأتى الفئات لتناسب ظروف كل زميل ليختار أي نظام للاشتراك فيه و يتم دفع الاشتراك شهريا طبقا لجداول الخبير الإكتواري حسب سن العامل المشترك والنظام المختار.





شهد المؤتمر حضور النائب محمد وهب الله امين عام اتحاد نقابات عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والسيد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ومحمد مصطفى نائب رئيس شركة مصر للتأمين، واعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، ورؤساء اللجان النقابية بالشركات وأمين أمانة التأمينات الاجتماعية باللجنة النقابية بجميع الشركات.