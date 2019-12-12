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جمال عيد يسأل "المناضل الافتراضي" : أين ستذهب عندما تسقط الدولة وتعم الفوضى ؟

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:57 م
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بوابة الفجر
الفجر
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تساءل جمال عيد، سؤالًا ملحًا للكذاب والمناضل الافتراضي، أين ستذهب عندما تسقط الدولة وتعم الفوضى؟، لا تحتاج الإجابة لكثير من الذكاء، فهناك احتمالين لا ثالث لهما.

وقال "عيد"، مُجيبًا عن السؤال "فإما أن الفوضى هي هدفك لأنك لا تستطيع أن تتعايش مع الخراب والدمار والإحتراب الداخلى وفرض الخارج وصايته على بلدك وأبناء وطنك إذا كنت في الاصل تؤمن ومن على شاكلتك بالاوطان".

وأضاف، مستكملًا إجابته "أو أنك حزمت حقائبك انتظارا لتلك اللحظة حتى تفر إلى الخارج تاركا الجميع غارقا في مستنقع الوهم الذي صورته لهم بالتضليل والخداع على منصات إعلام الخراب".
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