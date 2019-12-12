نصر سالم: الشباب المصري ضمانة لنجاح البلاد وتقدمها (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن شباب اليوم هم قادة الغد، وهذا الشباب إذا ما أحسن إعداده سيكون ضمانة لنجاح بلدنا وتقدمها وأخذ مصر مكانتها اللائقة بين الأمم.



وأوضح "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن نظرة العالم لمصر خلال الخمس سنوات الأخيرة تغيرت نتيجة النهضة التي تشهدها مصر على يد شبابها، مشددًا على أن إقامة منتديات الشباب وإشراك الشباب في أهم القضايا التي تمس العالم، ونسمع آراءه ونجعله يعتاد على الإدلاء بدلوه في هذه القضايا، وتقديم الحلول لبعض القضايا التي تمسه بالدرجة الأولى بمثابة تدريب له.



وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الشباب لديهم أفكار قد لا يصل إليه شيوخ المفكرين، مشيرًا إلى أن أي باحث يريد حل مشكلة عليه أن يرى جميع دول العالم التي مرت بهذه المشكلة كيف تمكنت من حلها للتركيز على الايجابيات والابتعاد عن السلبيات حتى نبدأ من حيث انتهى الآخرين، وهذا ما يقدمه منتدي شباب العالم حيث يساهم في إطلاع الشباب المصري على أحدث الخبرات والاستفادة منها وتبادلها.

