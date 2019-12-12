عاجل.. وفاة حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا



وقال مصدر مقرب من العائلة، إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الجمعة في مسجد مستشفى الجلاء العسكري بطريق صلاح سالم.



وأضاف المصدر أن العزاء سيقام، الأحد المقبل، بعد صلاة المغرب، بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي.



يذكر أن المستشار بجاتو حصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1982، بتقدير جيد من جامعة الإسكندرية، ثم حصل على دبلوم القانون العام سنة 1989 بتقدير جيد جدًا من جامعة الإسكندرية.



وفي العام 1983 عُين معاونًا بالنيابة العامة، ثم عُين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 19991، وفي 2002 عُين مستشارًا بمحاكم الاستئناف، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 2005.



وفي نهاية 2005، عُين المستشار حاتم بجاتو بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم في 2008 رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ونائبًا لرئيس المحكمة في 2012، ومنها تم تعيينه رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.



وفي مايو 2013، عُين وزيرًا للشؤون القانونية والبرلمـانية، وفي شهر يوليو من نفس العام عُين رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، في 2015.



وانتدب المستشار بجاتو منذ 2006 حتى 2009 مستشارًا لوزير العدل لشؤون التشريع، كما شغل منصب أمين عام مساعد لجنة الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005، ومن 2012 إلى 2013 شغل منصب أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية.





توفى المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد رحلة علاجية طويلة بألمانيا، ويصل جثمان الفقيد فجر الجمعة، إلى مطار القاهرة.