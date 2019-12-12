Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. وفاة حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:53 م
Advertisements
المستشار حاتم بجاتو
المستشار حاتم بجاتو
هدير حمزة
Advertisements
توفى المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد رحلة علاجية طويلة بألمانيا، ويصل جثمان الفقيد فجر الجمعة، إلى مطار القاهرة.

وقال مصدر مقرب من العائلة، إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الجمعة في مسجد مستشفى الجلاء العسكري بطريق صلاح سالم.

وأضاف المصدر أن العزاء سيقام، الأحد المقبل، بعد صلاة المغرب، بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي.

يذكر أن المستشار بجاتو حصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1982، بتقدير جيد من جامعة الإسكندرية، ثم حصل على دبلوم القانون العام سنة 1989 بتقدير جيد جدًا من جامعة الإسكندرية.

وفي العام 1983 عُين معاونًا بالنيابة العامة، ثم عُين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 19991، وفي 2002 عُين مستشارًا بمحاكم الاستئناف، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 2005.

وفي نهاية 2005، عُين المستشار حاتم بجاتو بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم في 2008 رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ونائبًا لرئيس المحكمة في 2012، ومنها تم تعيينه رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وفي مايو 2013، عُين وزيرًا للشؤون القانونية والبرلمـانية، وفي شهر يوليو من نفس العام عُين رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، في 2015.

وانتدب المستشار بجاتو منذ 2006 حتى 2009 مستشارًا لوزير العدل لشؤون التشريع، كما شغل منصب أمين عام مساعد لجنة الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005، ومن 2012 إلى 2013 شغل منصب أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة حاتم بجاتو

أخبار تهمك

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ 11 دقائق

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

منذ أقل من 5 دقائق

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة لـ "دورتموند" في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

الموت يفجع عائلة إعلامية شهيرة

منذ أقل من ساعة

نجم ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بتصريح ناري

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

5 معلومات عن حفني جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا

من هو المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا؟

7 معلومات لا تعرفها عن "حنفي الجبالي" رئيس المحكمة الدستورية

مواطني الإسكندرية يؤدون صلاة الجنازة على "ممدوح مرعي" وزير العدل الأسبق (صور)

السيرة الذاتية لرئيس محكمة النقض و"الأعلى للقضاء" المستشار عبدالله عصر

"أعضائها غير قابلين للعزل".. معلومات مهمة عن المحكمة الدستورية العليا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

03:34 م

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

02:49 م

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

04:08 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status