الموت يفجع عائلة إعلامية شهيرة

أعلنت الإعلامية سالي عبدالسلام، عن وفاة خالها الإمام سليمان الشامي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".













وعلقت "عبدالسلام" قائلة: "إنا لله وانا اليه راجعون ...انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع مرض السرطان خالي الإمام سليمان الشامي أحن وأطيب خال اللى خلاني أصدق أن الخال والد وكنت خير وأحن والد طول عمري ربي يرحمك ويدخلك جنته بحب الناس ليك يا خالو إمام".





وتقام صلاة الجنازة على الراحل غدا في مسجد حسن الشربطلي عقب (صلاة الجمعة).



