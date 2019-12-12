شركة "أرامكو" السعودية تحقق قفزة غير مسبوقة





تحققت أحد الوعود، التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان قبل 3 سنوات، وذلك بوصول القيمة السوقية لشركة أرامكو ،اليوم الخميس، إلى 2 تريليون دولار.





هذا وشكل إعلان ولي العهد قبل 3 سنوات مفاجأة غير متوقعة للجميع، كما طرح تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك، إلا أنه ببلوغ القيمة السوقية لأرامكو 2 تريليون دولار، يعكس أن تقييم الأمير محمد بن سلمان كان قائمًا على تقييمات حقيقة لحجم الشركة، بحسب خبراء في سوق المال.





ومنذ تلك اللحظة، التي أعلن الأمير محمد بن سلمان تقييمًا مبدئيًّا للشركة بقيمة تريليوني دولار بعد طرح جزء منه في البورصة، وبدأت حكومة المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة لتنفيذ هذا الوعد، الذي استغرق عملًا شاقًا بدأ بعملية التقييم واختيار البنوك ومديري ومستشاري الطرح انتهاء بعملية الاكتتاب والطرح.





هذا وأتت تلك الجهود الحثيثة اليوم أُكلها؛ حيث قفز سعر سهم أرامكو عشرة بالمئة لليوم الثاني على التوالي؛ ليبلغ 38.7 ريال (10.32 دولار) في مزاد ما قبل فتح السوق؛ ما يشير إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار حين بدأ التداول على أسهمها، اليوم الخميس.





وارتفعت أسهم عملاق النفط المملوك للدولة بالحد الأقصى المسموح به البالغ عشرة بالمئة فوق سعر الطرح العام الأولي في باكورة تداولاتها ببورصة الرياض، لتغلق عند 35.2 ريال؛ ما منح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار، قرب القيمة البالغة تريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



