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بجيبي قصيرة وملابس مفتوحة الظهر.. هيدي كرم تشعل "إنستجرام"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:27 م
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هيدي كرم
هيدي كرم
حسام يونس
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نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كرم" في الصور التي قامت بنشرها، وهي ترتدي " تي شيرت كات باللون الأسود، وجيبة جلد تجمع بين اللون البني و الأسود، وحذاء باللون الأسود مع تسريحة شعر منسدل تليق بالإطلالة الجديدة .


ونالت الصورة إعجاب الكثير من الجمهور، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: " ملبن يا قلبي"، وعلق آخر قائلاً: " شنو هل جمال"، وعلق آخر " واو ايه الأناقة ديه"، وأخر" حلو الصباح ده صباحك جميل.


جدير بالذكر أن "هيدي" شاركت مؤخرا في مسلسل "كلبش بأجزائه 1 و 2و3"،أمير كراره، وهشام سليم، وهالة فخري، وأحمد عبد العزيز، ويسرا اللوزي، وأحمد العوضي، وهيدي كرم، وعمر الشناوي، وأميرة العايدي، وأشرف مصيلحي، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج تامر مرسي.


بالإضافة إلي مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، بطولة سارة الشامي، وبسنت شوقي، ومحمد مهران، ولاشينة لاشين، ونرمين زعزع، وعماد رشاد، وهبة فتحي، وشروق حسني، ووفاء الكيلاني، وكريم حسين، وماهر كرم، وهاني رضا، ويارا، وتأليف محمد فوزي عبد الرحيم، ومصطفي زايد، وإخراج شريف المليجي، وإنتاج كريم أبو زيد.

بجيبي قصيرة وملابس مفتوحة الظهر.. هيدي كرم تشعل "إنستجرام"
بجيبي قصيرة وملابس مفتوحة الظهر.. هيدي كرم تشعل "إنستجرام"
بجيبي قصيرة وملابس مفتوحة الظهر.. هيدي كرم تشعل "إنستجرام"
بجيبي قصيرة وملابس مفتوحة الظهر.. هيدي كرم تشعل "إنستجرام"
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