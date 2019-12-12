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نتنياهو يعلن التخلي عن حقائبه الوزارية بحلول يناير

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:26 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم التخلي عن الحقائب الوزارية التي يشغلها بحلول الأول من يناير المقبل، وذلك في ضوء اتهامات الفساد التي يواجهها.

وإلى جانب منصب رئاسة الحكومة الذي سيحتفظ به، فإن نتنياهو يحتفظ لنفسه بحقائب الرعاية الاجتماعية، وشؤون الشتات، والزراعة، والصحة.

وأفادت وزارة العدل في بيان، بأن نتنياهو سيعين خلفاء له في هذه المناصب بحلول الأول من يناير المقبل.

ويأتي هذا الإجراء من جانب نتنياهو، رداً على التماس قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، والمعنية بتعزيز الحكم الرشيد، للمحكمة العليا من أجل إبعاده من منصبه.

وتستعد إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية ستكون الثالثة خلال عام واحد، في 2 مارس المقبل، بعدما صادق الكنيست على حل نفسه وسط استمرار لتعثر تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي، فإنه لا يتعين على نتنياهو التنحي عن منصبه كرئيس للوزراء بعد توجيه اتهامات رسمية له، وقد أعلن بالفعل أنه لا يخطط للتخلي عن منصبه كرئيس للوزراء، إلا أن السابقة القانونية تنص على أنه لا يمكن للوزراء الاحتفاظ بمناصبهم إذا ما كان يتم محاكمتهم في أية قضايا.
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الكلمات المفتاحية

يناير وزارية نتنياهو حقائب التخلي

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