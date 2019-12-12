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بملابس أنيقة.. جميلة عوض تغازل جمهورها علي "إنستجرام"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:22 م
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جميلة عوض
جميلة عوض
حسام يونس
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نشرت الفنانة جميلة عوض، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".


وظهرت "عوض" في الصورة التي قامت بنشرها، وهي ترتدي "تي شيرت" باللون الأصفر، وبنطال باللون الأسود، حذاء باللون الأبيض، واستخدمت "ميك أب" هادئ يليق مع الإطلالة، وتركت شعرها منسدل علي كتيفها، وعلقت قائلة: " Let the adventure start!"، وتعني " دع المغامرة تبدا".


ونالت الصورة إعجاب الكثير من المجهور، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: " الله كيوت اووى بنت مين الطفلة دي"، وعلق آخر قائلاً: " جميلة الجميلات كلهم"، وآخر " حبيبتي اللي بحبها عشان شبه بنتي"، وآخر " قلبي يا ناس".

جدير بالذكر أن "جميلة" شاركت مؤخرا في فيلم "سبع البرومبة"، بطولة رامز جلال ، وجميلة عوض ، ومها أبو عوف ، وبيومي فؤاد ، ومحمد ثروت، ومحمد عبد الرحمن، تأليف لؤي سيف، إخراج محمد كريم.


بالإضافة إلي فيلم "الضيف"، بطولة دان ستيفنز، وإيثان إمبري، وجويل مور، ولانس ريديك، وليلاند أورسر، وشيلا كيلي، ومايكا مونرو، وكانديس باتون، وتشيس ويليامسون، إخراج آدم وينغارد، وإنتاج كيث كالدر، سيناريو سيمون باريت.


يذكر أن جميلة عوض شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها، "من 30 سنة"، "لف ودوران"، "لا تطفي الشمس"، "جريمة شغف"، "هبيتا"، "كريستال"، "تحت السيطرة".

بملابس أنيقة.. جميلة عوض تغازل جمهورها علي "إنستجرام"
بملابس أنيقة.. جميلة عوض تغازل جمهورها علي "إنستجرام"
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الكلمات المفتاحية

جميلة عوض

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