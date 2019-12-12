Advertisements
Advertisements
Advertisements

مي سليم تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "تويتر"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التديونات القصيرة "تويتر".


وظهرت "سليم" في هذه الصورة مرتدية فستانا من اللون الابيض، وتضع بعض الميكب الذي يتناسب مع بشرتها، ومرتدية طوقا من الورد على شعرها الذي قامت بتصفيفه بطريقة جذابة.



ولم تعلق "سليم" على هذه الصورة سوى بإيموشن قلب فقط.


وعلق احد المتابعين عليها قائلا: ‏‎ايه الحلاوة والجمال ده يا مي ياعسل بحبك جدا.


وعلى صعيد أخر تنتمي مي سليم لأب فلسطيني وأم لبنانية، ولها اختان الفنانة ميس حمدان، والإعلامية دانا حمدان، تزوجت مي في نوفمبر عام 2010، من علي الرفاعي رجل الأعمال المصري، وانجبا بنتهم الوحيدة "لي لي"، وانفصلا في عام 2012.



شاركت مي سليم في العديد من المسلسلات منها "مزاج الخير، خلف الله، كيد الحموات، الصياد، ولي العهد، حواري بوخارست، إختيار إجباري، الاب الروحي، عوالم خفية، واكلنها والعة، الرحلة"، كما قدمت العديد من الأغاني المنفردة منها "هو ده، احسن ناس، مشيت سنة، حبيب الناس، وخلاص، فاكراه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 7 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بشري سارة لبرشلونة

منذ 43 دقيقة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

مفاجأة لـ "دورتموند" في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

بـ فستان أبيض مفتوح من الظهر مي سليم في أحدث إطلالتها

شاهد.. الصورة سبب اتهام مي سليم بالجرأة الزائدة بعد كشفها بطنها!

مي سليم تتألق بالأسود في أحدث إطلالة لها

مي سليم تكشف عن شخصيتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"

بإطلالة رياضية.. مي سليم تغازل جمهورها على "إنستجرام" (صورة)

مي سليم تغازل جمهورها على "إنستجرام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

03:34 م

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

04:08 م

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

02:49 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status