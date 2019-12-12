مي سليم تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "تويتر"

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التديونات القصيرة "تويتر".





وظهرت "سليم" في هذه الصورة مرتدية فستانا من اللون الابيض، وتضع بعض الميكب الذي يتناسب مع بشرتها، ومرتدية طوقا من الورد على شعرها الذي قامت بتصفيفه بطريقة جذابة.







ولم تعلق "سليم" على هذه الصورة سوى بإيموشن قلب فقط.





وعلق احد المتابعين عليها قائلا: ‏‎ايه الحلاوة والجمال ده يا مي ياعسل بحبك جدا.





وعلى صعيد أخر تنتمي مي سليم لأب فلسطيني وأم لبنانية، ولها اختان الفنانة ميس حمدان، والإعلامية دانا حمدان، تزوجت مي في نوفمبر عام 2010، من علي الرفاعي رجل الأعمال المصري، وانجبا بنتهم الوحيدة "لي لي"، وانفصلا في عام 2012.







شاركت مي سليم في العديد من المسلسلات منها "مزاج الخير، خلف الله، كيد الحموات، الصياد، ولي العهد، حواري بوخارست، إختيار إجباري، الاب الروحي، عوالم خفية، واكلنها والعة، الرحلة"، كما قدمت العديد من الأغاني المنفردة منها "هو ده، احسن ناس، مشيت سنة، حبيب الناس، وخلاص، فاكراه".