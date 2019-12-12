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مدير "جوازات الرياض" يضخ نصائح إلى راغبي السفر لدول الخليج

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:17 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قال اللواء محمد بن نايف الهباس مدير جوازات منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، للمواطنين الذين ينوون السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية، إنه من الضروري التأكد من وضوح الصورة الشخصية والبيانات المسجلة وسلامتها من التلف، والتأكد إيضاً من صلاحيتها؛ حتى لا يتعرضوا إلى أي إجراءات؛ بسبب عدم استكمال الشروط والتعليمات المطلوبة، التي تؤدي إلى تأخير سفرهم.

وعا مدير جوازات منطقة الرياض، المواطنين التأكد من صلاحية جوازاتهم، ومن إصدار تأشيرات الدخول للبلد المقصود، لافتاً إلى أن بعض الدول لا تسمح بإصدار تأشيرات سفر لمن لديه مرافقون في نفس الجواز، مؤكدًا على أهمية المحافظة على جواز السفر من التلف أو الضياع أو السرقة، والاحتفاظ به في مكان آمن وعدم رهنه، وضرورة تسجيله لدى سفارات المملكة العربية السعودية بالخارج، فور الوصول للدولة المقصودة.

وأوضح اللواء الهباس، أن أجهزة الخدمة الذاتية تساعد على سرعة إنهاء إجراءات المسافرين في صالات المغادرة والقدوم بشكل آلي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، داعيًا الراغبين بالسفر للحضور قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ، والتأكد من صلاحية الجواز للمدة الكافية لتلك الدول المراد السفر لها.

هذا ويأتي ذلك في سياق استعدادات منطقة الرياض لإجازة منتصف العام؛ حيث أكد مدير جوازات على تسخير الطاقات البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير.

وقال "الهباس" في تصريح له: انطلاقًا من توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ولتسهيل أمور المواطنين والمقيمين على حد سواء، وضمن استعدادات المديرية العامة للجوازات، ممثلة بجوازات منطقة الرياض، لإجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام، جرى وضع الخطة اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين بإصدار أو تجديد جواز السفر، كما جرى دعم خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لجواز السفر السعودي، وكذلك لخدمات المقيمين بالعدد الكافي.

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الكلمات المفتاحية

دول الخليج جوازات الرياض جوازات الرياض

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