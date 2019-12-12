النصر يتعادل مع المريخ في دوري القسم الثاني



تعادل فريق النصر خارج ملعبه مع فريق المريخ، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمعهما الخميس، ببورسعيد، في إطار ختام الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية من القسم الثاني.





شهد اللقاء تقدم المريخ عن طريق عبد الله ناصر ، ثم تعادل النصر عن طريق أحمد الداهش، وأضاف أحمد خليل كالوشا الهدف الثاني للنصر قبل ختام الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني سجل الفريق البورسعيدي هدف التعادل عن طريق اللاعب عبد الله ناصر .



التعادل رفع رصيد النصر إلى 10 نقاط، بالمركز السادس، كما رفع رصيد المريخ إلى 5 نقاط، بالمركز العاشر.



وشهدت تلك الجولة تعادل النجوم مع شبين 1-1، وتغلب القناة على الزرقا 3-0 وتعادل الترسانة مع بتروجت 0-0، وكوكاكولا مع سيراميكا 1-1، والسويس مع الداخلية 0-0.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 17 نقطة

2- القناة 12 نقطة

3- جمهورية شبين 12 نقطة

4- منتخب السويس 11 نقطة

5- النجوم 10 نقاط

6- النصر 10 نقاط

7- الداخلية 9 نقاط

8- بتروجت 9 نقاط

9- كوكاكولا 9 نقاط

10- المريخ 5 نقاط

11- الترسانة 3 نقاط

12- الزرقا نقطتين