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إيقاف 20 مشجعًا على خليفة أحداث مباراة أولمبيك خريبكة والوداد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:09 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أدت أحداث شغب الأربعاء تلت مباراة بين فريقي أولمبيك خريبكة والوداد البيضاوي ضمن المرحلة السادسة المؤجلة من الدوري المغربي لكرة القدم إلى إيقاف 20 شخصاً بينهم خمسة قاصرين من قبل الشرطة.

وحسم النادي البيضاوي نتيجة المباراة لمصلحته بفوزه بأربعة أهداف نظيفة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس الخميس أنّ الشرطة أوقفت 20 شخصا يشتبه تورطهم في أعمال شغب تلت المباراة.

وأوضح المصدر أنّ المشتبه بهم أوقفوا إثر تراشق بالحجارة، مشيرا إلى إلحاق أضرار مادية بعشر سيارات تابعة للشرطة و11 سيارة خاصة، بينما لم تسجل أي إصابات في صفوف الجماهير أو رجال الأمن.

ولفت المصدر إلى أنه تمت إحالة الموقوفين، وبينهم خمسة قاصرين، على الأجهزة المختصة.

وتتكرر أحداث الشغب في الملاعب المغربية من حين لآخر، وسبق أن قُتل مشجعان في آذار/مارس 2016. ومنذ ذلك الحين، تتعامل السلطات بحزم كبير في مكافحة آفة الشغب.

وكانت السلطات المغربية حلّت في أعقاب هذه الاشتباكات مجموعات من الـ"ألتراس"، بهدف الحد من أعمال الشغب، وحظرت أي شعارات أو لافتات خاصة في الملاعب، ثم عادت وسمحت بها في الموسم الماضي.

وأثارت مجموعات الـ"ألتراس" المغربية الانتباه إليها في الآونة الأخيرة بترديد شعارات ذات طابع سياسي تحتج بها على أوضاع الشباب، الفئة الأكثر تضرراً من البطالة والفوارق الاجتماعية.

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