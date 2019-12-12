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محمد صلاح خارج التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأبطال

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:08 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
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أعلن  الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دور المجوعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 والتي أسدل الستار عليها يوم امس الأربعاء.


وشهدت مباريات الأمس اكمال الفرق المتأهلة لدور الـ16 بشكل رسمي في انتظار القرعة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في نيون السويسرية.


ولم تشهد التشكيلة المثالية تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالرغم من تسجيله لهدف رائع في مباراة فريقه امام سالزبوج النمساوي.

 

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة السادسة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

الدفاع: جريمالدو (بنفيكا)، جوسنس (أتلانتا)، فيليبي (أتلتيكو مدريد)، كاسيتني (أتلانتا).

الوسط: فودين (مانشستر سيتي)، فيليكس (أتلتيكو مدريد)، بيتزي (بنفيكا).

الهجوم: مبابي (باريس سان جيرمان)، ميليك (نابولي)، جيسوس (مانشستر سيتي).

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