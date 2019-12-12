بشري سارة لبرشلونة





وعاد الظهيران جوردي ألبا ونيلسون سميدو للتدرب لليوم الثاني على التوالي مع فريقهما برشلونة، وقد يحصلان على الإذن الطبي للمشاركة في المباراة التي سيخوضها "البرسا" بعد غد السبت أمام ريال سوسييداد على ملعب أنويتا في الدوري الإسباني.





وعقب الفوز على إنتر ميلان في دوري الأبطال 2-1 والحصول على يوم راحة، عاد الفريق الكاتالوني للتدريب الخميس.





وشارك في التدريب جميع اللاعبين المتاحين من الفريق الأول، كما هو معتاد، مع مشاركة لاعبي الفريق الرديف كارليس بيريز وأنسو فاتي اللذين سجلا هدفي الفوز على إنتر ميلان.





كما شارك الخميس في التدريب الجماعي للبرسا حارس الفريق الرديف إينياكي بينيا.





تلقي نادي برشلونة الإسباني مفاجأة سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد، بعد غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.