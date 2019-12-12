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الاتحاد الإفريقي يخظر الأهلي بمواعيد المرحلة الثانية من دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:06 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي بموعد مباريات المرحلة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في المجموعة الثانية حيث خاض مباراتين أمام النجم الساحلي وخسر بهدف نظيف، وأمام الهلال السوداني وحقق الفوز بهدفين مقابل هدفي.

وقام الاتحاد الإفريقي بإخطار الأهلي بموعد المباريات المقبلة حيث سيواجه الفريق الأحمر نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 11 من شهر يناير المقبل في مباراة العودة، كما يحل ضيفًا على الهلال السوداني يوم 24 من الشهر ذاته بينما يستقبل النجم الساحلي بالقاهرة يوم 1 من فبراير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.
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