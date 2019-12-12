قرار عاجل من محافظ الدقهلية

أحال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، 46 مسئولًا وموظفًا بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي والتقصير والإهمال في العمل.



وكلف مختار، الشؤون القانونية بالمحافظة باجراء التحقيق مع مدير جهاز شباب الخريجين بدماص لعدم المرور على المشروعات، ومسؤول النظافة لسوء حالتها،ومسئول البيئة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إلقاء مخلفات الهدم،ومدير القسم الهندسي لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات شروط الترخيص،ومسئول الاشغالات لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود اشغالات.



ووجه للتحقيق مع مدير الاشغالات بالوحدة المحلية بالحوته لعدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الاشغالات،ومدير الايرادات لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد رسوم الدولة،ومدير القسم الهندسي لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات شروط الترخيص.



ووافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على إحالة مدير الأملاك باشمون الرمان للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واضعي اليد الذين لم يتقدموا بطلبات تقنين،ومدير النظافة بقرية ميت شرف لسوء حالتها،ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بدموه لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 مغاسل سيارات تعمل بدون ترخيص.



وتأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور على عدد من الوحدات القروية خلال أربعة أيام شملت مراكز "ميت غمر،المطرية، المنزلة، ودكرنس".