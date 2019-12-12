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محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استاد الفيوم الرياضي وأول مرة بوابات إلكترونية لدخول الجمهور (صور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:04 م
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جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال التطوير ورفع كفاءة الإنشاءات باستاد الفيوم الرياضي، حيث استمع من الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، لشرح حول أعمال التطوير المستهدفة بالإستاد الرياضي والبرنامج الزمني للتنفيذ.

وأشار وكيل الشباب والرياضة، إلى أن أعمال التطوير تشمل الملعب الرئيسى وتركيب كراسى للمدرجات وتغيير الترتان حول الملعب وتطوير المقصورة الرئيسية وإنشاء بوابات إلكترونية لدخول الجمهور، موضحًا أنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير الاستاد الرياضي، تُنفذ على مدار شهرين.

من جهته، أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على النهوض بقطاع الرياضة وتطوير الاندية ومراكز الشباب وتزويدها بالأنشطة المختلفة لاستغلال طاقات الشباب بصورة إيجابية، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من أعمال تطوير استاد الفيوم الرياضى حتى يكون جاهزًا لاستضافة مباريات فريقي مصر المقاصة، والفيوم.
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استاد الفيوم الرياضي وأول مرة بوابات إلكترونية لدخول الجمهور (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استاد الفيوم الرياضي وأول مرة بوابات إلكترونية لدخول الجمهور (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استاد الفيوم الرياضي وأول مرة بوابات إلكترونية لدخول الجمهور (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استاد الفيوم الرياضي وأول مرة بوابات إلكترونية لدخول الجمهور (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استاد الفيوم الرياضي وأول مرة بوابات إلكترونية لدخول الجمهور (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استاد الفيوم الرياضي وأول مرة بوابات إلكترونية لدخول الجمهور (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استاد الفيوم الرياضي وأول مرة بوابات إلكترونية لدخول الجمهور (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استاد الفيوم الرياضي وأول مرة بوابات إلكترونية لدخول الجمهور (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استاد الفيوم الرياضي وأول مرة بوابات إلكترونية لدخول الجمهور (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استاد الفيوم الرياضي وأول مرة بوابات إلكترونية لدخول الجمهور (صور)
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