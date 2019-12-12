Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة لـ "دورتموند" في قرعة دوري أبطال أوروبا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:03 م
Advertisements
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
DW
Advertisements
تشهد قرعة ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا موقفًا يحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث تشارك أندية من 5 دول فقط في هذا الدور.

ونظرًا لنظام القرعة يمكن أن تكون هناك مفاجأة في دورتموند الألماني، يوم الإثنين المقبل بمدينة نيون السويسرية، حيث سيتم سحب قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع مجلة "شبورت بيلد" الألمانية فإنها المرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، التي يشهد فيها دور الـ16 (ثمن النهائي) من البطولة تواجد فرق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى فقط وهي: الدوري الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي والدوري الفرنسي.

وحسمت فرق باريس سان جيرمان، ريال مدريد، بايرن ميونخ، توتنهام، مانشستر سيتي، أتالانتا، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، ليفربول، نابولي، برشلونة، دورتموند، لايبزيج، ليون، فالنسيا وتشيلسي، تأهلها للدور المقبل.

وستوضع الأندية التي احتلت قمة مجموعتها في البطولة في "وعاء رقم 1"، وهي أندية باريس سان جرمان، بايرن ميونخ، مانشستسر سيتي، يوفنتوس، ليفربول، برشلونة، لايبزيج وفالنسيا.

ثم تُسحب كرة داخلها اسم واحد منها ليلاقي فريقا من "وعاء رقم 2" الذي تتواجد بها كرات بأسماء أندية ثواني المجموعات وهي: ريال مدريد، توتنهام، أتالانتا، أتليتيكو مدريد، نابولي، دورتموند، أوليمبيك ليون وتشيلسي.

ومن خلال ذلك يمكن أن يواجه لايبزيج أو بايرن أندية الريال، أتليتيكو مدريد، أتالانتا، نابولي أو تشيلسي.

كما يمكن أن يواجه بايرن فريق ليون، الذي كان في مجموعة لايبزيج، ويمكن أن يواجه لايبزيغ فريق توتنهام الذي كان في مجموعة بايرن.

أما الفريق الألماني الثالث، بوروسيا دورتموند فيمكن أن يوجه فرقا من بينها اثنان يدربهما مدربان سابقان لدوتموند وهما باريس سان جرمان، الذي يدربه توماس توخيل، الفائز مع دورتموند بكأس ألمانيا، وفريق ليفربول، الذي يدربه يورجن كلوب، الفائز مع دورتموند بالدوري الألماني مرتين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرعة دوري ابطال اوروبا دوري ابطال اوروبا دورتموند

أخبار تهمك

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مفاجأة لـ "دورتموند" في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بشري سارة لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور المجموعات .. فريق "مو صلاح" يصطدم بغريمه الإيطالي في مجموعة نارية

‏بوروسيا دورتموند يسخر من برشلونة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان .. صدام ناري مع صاحب الرقم القياسي بدوري أبطال أوروبا

مجموعة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

03:34 م

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

04:08 م

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

02:49 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status