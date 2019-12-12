مفاجأة لـ "دورتموند" في قرعة دوري أبطال أوروبا

تشهد قرعة ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا موقفًا يحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث تشارك أندية من 5 دول فقط في هذا الدور.





ونظرًا لنظام القرعة يمكن أن تكون هناك مفاجأة في دورتموند الألماني، يوم الإثنين المقبل بمدينة نيون السويسرية، حيث سيتم سحب قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.





وبحسب موقع مجلة "شبورت بيلد" الألمانية فإنها المرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، التي يشهد فيها دور الـ16 (ثمن النهائي) من البطولة تواجد فرق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى فقط وهي: الدوري الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي والدوري الفرنسي.





وحسمت فرق باريس سان جيرمان، ريال مدريد، بايرن ميونخ، توتنهام، مانشستر سيتي، أتالانتا، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، ليفربول، نابولي، برشلونة، دورتموند، لايبزيج، ليون، فالنسيا وتشيلسي، تأهلها للدور المقبل.





وستوضع الأندية التي احتلت قمة مجموعتها في البطولة في "وعاء رقم 1"، وهي أندية باريس سان جرمان، بايرن ميونخ، مانشستسر سيتي، يوفنتوس، ليفربول، برشلونة، لايبزيج وفالنسيا.





ثم تُسحب كرة داخلها اسم واحد منها ليلاقي فريقا من "وعاء رقم 2" الذي تتواجد بها كرات بأسماء أندية ثواني المجموعات وهي: ريال مدريد، توتنهام، أتالانتا، أتليتيكو مدريد، نابولي، دورتموند، أوليمبيك ليون وتشيلسي.





ومن خلال ذلك يمكن أن يواجه لايبزيج أو بايرن أندية الريال، أتليتيكو مدريد، أتالانتا، نابولي أو تشيلسي.





كما يمكن أن يواجه بايرن فريق ليون، الذي كان في مجموعة لايبزيج، ويمكن أن يواجه لايبزيغ فريق توتنهام الذي كان في مجموعة بايرن.





أما الفريق الألماني الثالث، بوروسيا دورتموند فيمكن أن يوجه فرقا من بينها اثنان يدربهما مدربان سابقان لدوتموند وهما باريس سان جرمان، الذي يدربه توماس توخيل، الفائز مع دورتموند بكأس ألمانيا، وفريق ليفربول، الذي يدربه يورجن كلوب، الفائز مع دورتموند بالدوري الألماني مرتين.



