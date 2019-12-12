كريم محمود عبدالعزيز يعود للسينما من خلال فيلم "موسى"



وظهر عبدالعزيز، بالصورة مع أبطال العمل، وأبرزهم المخرج بيتر ميمي، إياد نصار، محمود حافظ، وعلق على الصورة قائلًا:"فيلم موسى بإذن الله".



تفاعل الجمهور مع الصورة وجائت أبرزت التعليقات من جانب المتابعين" مبروك يا عالمي"، وعلق آخر" من نجاح لنجاح".



وحرص الفنان محمد أسامة نجم مسرح مصر الشهير بـ "أوس أوس" على تهنئته قائلًا:"مبروك يا كوكو يا عالمي"، وعلقت أيضا الفنانة دنيا عبدالعزيز قائلةً:"مبروك".



من ناحية آخرى قدم كريم محمود عبدالعزيز، العديد من الأعمال السينمائية وأبرزها:" جوازة ميري، عش البلبل، عمر وسلوى، إطلعولي بره، حصل خير".



جدير بالذكر شارك كريم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هوجان"، بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الوسك الفني وأبرزهم محمد إمام، محمدم أسامة، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، صلاح عبدالله، أسما أبو اليزيد.

والمسلسل من إنتاج شركة "سنيرجي"، ومن إخراج شرين عادل، وتأليف محمد صلاح العزب.



شارك النجم كريم محمود عبدالعزيز، جمهورة بصورة جديدة له على حسابة الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، يشوق جمهوره بأبطال فيلمه الجديد.