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ضبط مئات القطع الأثرية بمركز غسيل كلوي في الصعيد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:58 م
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بوابة الفجر
ضبط مئات القطع بمركز غسيل كلوي في الصعيد ولجنة تقر بأثرية 13
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أقرت اللجنة الأثرية المشكلة برئاسة عمر محمد ذكي مدير عام أثار بني السويف، أثرية عدد 135 قطعة (منهم ١٢٢ عملة معدنية) من أصل 431 قطعة كان قد تم ضبطها مساء أمس مخبأة، داخل كراتين في أحد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام بالمجلس الأعلى للأثار، موضحا أن عملية ضبط القطع جاءت أثناء حملة تفتيش مفاجئة من قبل وزارة الصحة والتي قامت بتحرير محضر بالواقعة وتقوم النيابة العامة الأن بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة، مؤكدا أن هذه القطع الأثرية المضبوطة، ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج عن الحفر خلسة وغير شرعي.

وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام أثار مصر الوسطي أن عدد القطع التي أقرت اللجنة أثريتها بلغ 135 قطعة عبارة عن 122 عملة من عصور مختلفة وصندوق خشبي مفكك وفي حالة سيئة من الحفظ، وقناع من الجص يرجع للقرن الثاني الميلادي وعدد من القطع الأثرية ترجع العصر المتأخر معظمها في حالة سيئة من الحفظ منها أوجه وتماثيل خشبية علي هيئة آدمية.
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مراكز الغسيل الكلوي

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