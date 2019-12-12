محافظ القليوبية: عازمون على تحقيق نهضة حقيقية يلمسها المواطن في الصحة (صور)

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة للاهتمام بصحة المواطن وتوفير كل ما يلزمه حيث أطلق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حزمة من المبادرات الطبية التي تستهدف صحة المواطن المصري، ومن بينها مبادرة 100 مليون صحة التي إنبثق منها العديد من المبادرات كمبادرة الكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية ومبادرة الكشف عن صحة المرأة، والكشف عن أمراض التقزم والأنيميا وضعف النظر لطلاب المدارس.



جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في المؤتمر السنوي الثاني والعشرين لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والحميات، والذي تنظمه الجمعية المصرية للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بالقليوبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، وذلك بحضور الدكتور عبد القادر فراج سكرتير عام الجمعية المصرية للكبد ورئيس المؤتمر والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور سمير قابيل رئيس الجمعية المصرية للكبد والجهاز الهضمي بالقاهرة، وعدد كبير من الأطباء والأساتذة وقيادات وشباب ومواطني القليوبية.



وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته الكبيرة للمشاركة بالمؤتمر مؤكدا علي اهتمامه البالغ بملف الصحة بالمحافظة والعزم علي النهوض به وتقديم خدمة طبية لائقة ومتميزة لمواطني المحافظة.



ورحب محافظ القليوبية بأساتذة الطب من مختلف محافظات مصر، مؤكدا بأنه فخر لنا جميعا أن تتواجد هذه الكوكبة الكبيرة من الأطباء على أرض المحافظة لنقل خبراتهم وعلمهم في مجال علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي إلى أطباء القليوبية.



وأوضح المحافظ أن القليوبية تشهد تقدما كبيرا في مجال الخدمات الصحية، وأن هناك تطويرا سوف يشعر به المواطن في كافة المستشفيات والوحدات الصحية للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

