عبد الحفيظ يكشف لـ"الفجر الرياضي" أخر تطورات إصابة متولي ونيدفيد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات إصابة الثناي محمود متولي وكريم نيدفيد.



ويغيب متولي عن الأهلي منذ شهر سبتمبر الماضي وتحديدًا منذ إصابته بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، فيما يغيب كريم نيدفيد عن الأهلي منذ شهر إبريل الماضي بعدما تعرض للإصابة في غضروف الركبة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة.



وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"محمود متولي سيبدأ تدريبات الجري حول الملعب هذا الأسبوع تمهيدًا لانتظامه في التدريبات الجماعية".



وأضاف :"اللاعب ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي استعدادًا للانتظام في التدريبات الجماعية، ونتمنى له العودة سريعًأ".



وتابع ""بالنسبة لنيدفيد يخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم ونأمل أن يعود للتدريبات بعد 10 أيام".



وزاد :"من الممكن أن يبدأ نيدفيد تدريبات الجري حول الملعب بعد أسبوع من الآن، لكننا لا نريد الاستعجال في عودته خاصة وأنه غائب منذ فترة طويلة".



ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.